Renato Cajá dá susto no treino, mas garante a reestreia na Ponte

Tudo não passou de um grande susto. O meia Renato Cajá deu mais um e quase derrubou da cadeira o torcedor da Ponte Preta nesta terça-feira. No treino realizado no período da tarde, ele sentiu dores na panturrilha da perna direita e precisou ser atendido pelos médicos do clube. Pela dor e pela primeira avaliação feita ainda no treinamento, o jogador ficaria de fora do jogo desta sexta diante do Joinville, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Após a ressonância magnética, porém, não foi constatada nenhuma lesão muscular e o próprio meia garantiu a sua reestreia com a camisa da Ponte Preta. "Foi um susto realmente, mas o resultado saiu agora e nenhuma lesão foi constatada. Eu jogo na sexta-feira se o professor Guto (Ferreira) assim desejar", disse o camisa 10 em entrevista coletiva.

Apesar da boa notícia, Renato Cajá será poupado do treinamento da manhã desta quarta, no CT do Jardim Eulina, em Campinas. Ele será reavaliado pelo departamento médico, que ainda pediu um exame de imagem para tirar as últimas conclusões.

O técnico Guto Ferreira pode ter mais um problema. O volante Elton também sentiu um desconforto na coxa esquerda e foi poupado. Ele ainda será reavaliado. O outro volante titular, Juninho, já está fora por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

"Ainda está no começo da semana. Precisamos ver o que vai acontecer nesses próximos dias. A situação do Cajá fiquei sabendo agora, sabia apenas que o Elton tinha sentindo um desconforto. Já o Juninho é uma peça que vai ficar fora. Temos jogadores à altura em todas posições e, se eles (Elton e Renato Cajá) não puderem jogar, quem entrar pode dar conta do recado", disse o goleiro Roberto.