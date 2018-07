Renato Cajá enaltece motivação no Botafogo Depois de começar no banco de reservas contra o São Paulo, o meia Renato Cajá entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória botafoguense por 2 a 1. Feliz com o desempenho, o jogador explicou nesta quarta-feira que sua motivação foi fundamental para que se reabilitasse no domingo.