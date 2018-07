Renato Cajá marca no fim, Goiás bate Oeste e se aproxima do G4 da Série B

Com gol de Renato Cajá aos 45 minutos do segundo tempo, o Goiás entrou de vez na briga pelo G4 - zona de acesso à primeira divisão - ao derrotar o Oeste pelo placar de 1 a 0, em partida realizada na tarde deste sábado, no Estádio Olímpico, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Goiás foi para 27 pontos, ficando muito perto de entrar no G4. Já o Oeste voltou a se aproximar da zona de rebaixamento. A equipe paulista tem 22 pontos.

O primeiro tempo foi de pouco trabalho para os goleiros. O Goiás ficou com a posse de bola, chegou a criar algumas oportunidades, mas sem muito perigo. O Oeste tentou surpreender no contra-ataque, chegou a abafar o adversário em momentos esporádicos, porém, também sem conseguir uma infiltração mais incisiva.

A melhor oportunidade foi do time do Goiás, aos 36 minutos. Michael arrancou em velocidade e acionou Felipe Gedoz. Ele fez o corta-luz para Giovanni, que chutou para defesa do goleiro Tadeu. Além disso, apenas chutes de longa distância e longe do alvo, pouco para as pretensões das duas equipes.

O segundo tempo acabou sendo um pouco mais emocionante. Apesar do jogo continuar truncado, os times conseguiram criar algumas chances. Logo de cara, aos cinco minutos, Léo Artur chutou de fora da área para defesa de Marcos. Mas a melhor chance saiu dos pés do time esmeraldino. Aos 21 minutos, Maranhão achou Ernandes livre dentro da área. O lateral avançou e chutou na trave.

Quando tudo indicava que o jogo terminaria empatado, Renato Cajá foi para a jogada individual, segurou a marcação, ameaçou e depois chutou forte no ângulo de Tadeu. Logo após o gol foi substituído por Tiago Luis e ovacionado pelos torcedores presentes no Olímpico.

Antes do apito final, ainda deu tempo para Marcos, do Goiás, operar um milagre na cabeçada do zagueiro Leandro Amaro e para Jacó perder a chance de fazer o segundo gol, em um lance sem goleiro. Michael avançou pela direita e deixou o atacante na cara do gol. Ele pegou de canela e mandou para fora.

O Oeste fecha o primeiro turno da Série B na sexta-feira, às 20h30, diante do Boa, na Arena Barueri, em Barueri (SP). No sábado, às 16h30, o Goiás visita o Brasil de Pelotas, às 16h30, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 1 x 0 OESTE

GOIÁS - Marcos; Alex Silva, David Duarte, Victor Ramos e Ernandes; Gilberto, Giovanni, Renato Cajá (Tiago Luis) e Felipe Gedoz (Maranhão); Michael e Lucão (Jacó). Técnico: Ney Franco.

OESTE - Tadeu; Daniel Borges, Joilson, Leandro Amaro e Conrado; Betinho, Danielzinho, Mazinho (Carlinhos) e Léo Artur; Claudinho (Lídio) e Pedrinho (Henrique). Técnico: Roberto Cavalo.

GOL - Renato Cajá, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Não houve.

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA - R$ 61.520,00.

PÚBLICO - 6.398 pagantes (7.430 total).

LOCAL - Estádio Olímpico, em Goiânia (GO).