Renato celebra vantagem e aponta valentia do Grêmio em triunfo na Argentina

O técnico Renato Gaúcho exaltou a postura do Grêmio na vitória por 1 a 0 sobre o Godoy Cruz, na noite de terça-feira, em Mendoza, no duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Criticando a postura do adversário, considerada por ele violenta, o treinador destacou que os seus jogadores não se intimidaram em campo diante do time argentino.

"Jogo de Libertadores, pegado. Ficou difícil ver um grande futebol em um campo pesado e molhado. Eles bateram muito no primeiro tempo. O mais importante foi a valentia da minha equipe. Já dei os parabéns a eles, foram valentes", afirmou Renato.

Assim, o treinador gremista reconheceu que o seu time teve desempenho abaixo do padrão exibido em partidas recentes, mas avaliou que a situação foi circunstancial, pela disputa da partida em um campo pesado. "Ficamos bem abaixo do que vínhamos jogando, em razão do campo e do adversário, mas levamos a vantagem para Porto Alegre", comentou.

Com o triunfo, o Grêmio pode empatar no jogo de volta com o Godoy Cruz, em casa, no dia 9 de agosto, para avançar às quartas de final da Libertadores, uma vantagem valorizada por Renato. "Toda vantagem que se consegue é bem-vinda. E é uma vantagem grande. Agora vamos jogar com a nossa torcida. Não tem nada definido, mas não deixa de ser uma boa vantagem", disse.

Agora o Grêmio volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, o time vai receber o Avaí, na Arena Grêmio, pela 12ª rodada.