Renato celebra vitória 'com V maiúsculo' e elogia estreante André no Grêmio

A primeira rodada do Campeonato Brasileiro colocou frente a frente dois dos candidatos ao título. E mesmo atuando em Belo Horizonte, o Grêmio derrotou o Cruzeiro por 1 a 0 no último sábado, para a alegria do técnico Renato Gaúcho, que exaltou seus comandados após o apito final.

"Foi uma vitória com 'V' maiúsculo, não é fácil enfrentar o Cruzeiro aqui. É sempre difícil jogar aqui, ainda mais com a expulsão do Kannemann. A equipe se comportou bem. Fazia tempo que não estreávamos com vitória fora de casa no Brasileirão. O grupo está de parabéns", declarou.

O único gol da partida foi marcado no segundo tempo pelo estreante André. Ramiro fez grande jogada pela direita e cruzou, Everton desviou na primeira trave e o atacante chegou por trás para concluir. Foi a coroação de uma boa atuação do jogador, segundo Renato.

"O André foi bem, até pelo período que estava sem jogar. Conversei bastante com ele, pra ficar mais próximo da área do adversário para não se desgastar. Para que, quando a bola chegasse, estar com força para partir para cima do zagueiro", comentou.

Foi também o triunfo de um time que soube se comportar sem seu principal jogador, o atacante Luan. "O Luan sempre faz falta, mas o Cícero esteve bem. O grupo é bom, não adianta lamentar quando não tiver um jogador. O modo que o Grêmio joga não muda. A gente enfrentou uma grande equipe, tivemos maior posse de bola", considerou.