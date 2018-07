Renato Chaves admite elenco do Flu 'bem estressado' após temporada difícil

O zagueiro Renato Chaves, do Fluminense, admitiu o sentimento de estresse compartilhado pelo elenco após um ano marcado por lesões de vários jogadores e no qual o time tricolor das Laranjeiras lutou contra o rebaixamento no Brasileirão até a antepenúltima rodada, realizada no último final de semana, quando derrotou a Ponte Preta e garantiu matematicamente a permanência na elite do futebol nacional em 2018. No próximo sábado, a equipe enfrentará o Sport, às 17 horas, no Maracanã, no penúltimo jogo pelo Nacional.

"A gente tem dois jogos ainda para acabar o Campeonato Brasileiro. Não podemos pensar em 2018 ainda. Tem compromisso no sábado. Vamos deixar para pensar em 2018 quando acabar esse campeonato. A gente está em final de ano e bem estressado. Queremos terminar o ano tranquilos e pensar no ano que vem só nas férias", projetou o jogador em entrevista coletiva nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro.

Renato Chaves desconversou quando questionado sobre a possível saída do técnico Abel Braga, sondado para dirigir o Internacional no retorno do clube colorado à Série A do Brasileiro. Mas o defensor elogiou o trabalho do treinador e demonstrou gratidão pelos ensinamentos que recebeu.

"Um cara muito tranquilo, com quem aprendi muito no futebol. Fez a minha carreira evoluir muito, pessoalmente também, um cara muito forte. Ele é experiente, sabe o que está fazendo. O que ele decidir, é com ele", comentou Renato, que participou do treino da equipe após conversar com os jornalistas no CT Pedro Antônio, na Barra da Tijuca.

O zagueiro também revelou que os jogadores do Fluminense ainda têm como objetivo nas duas últimas rodadas do Nacional ajudar Henrique Dourado a encerrar o torneio como maior goleador. "A gente vai fazer de tudo para que ele seja o artilheiro e tentar uma marca histórica. Será muito bom para ele e para o Fluminense", complementou Renato Chaves.

Com 46 pontos, o Fluminense ocupa a 14.ª colocação na tabela e ainda luta para conquistar uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana. Depois de receber o Sport, o time carioca se despedirá do Brasileirão no dia 3 de dezembro, quando visitará o Atlético Goianiense, atual lanterna do torneio e já rebaixado à Série B.