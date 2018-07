Renato Chaves destaca motivação do Fluminense para pegar o Botafogo pela Taça Rio

O zagueiro Renato Chaves reforçou, nesta quinta-feira, a ambição do Fluminense em levantar o título da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O time tricolor encara, neste domingo, às 16 horas, o Botafogo pela semifinal da competição, no estádio do Engenhão, no Rio.

"Estamos motivados, pois a gente representa uma camisa muito grande. Em todos os jogos que entramos em campo, independente do campeonato, se estamos classificados ou não, a gente entra para ganhar. É o que vamos fazer no domingo", destacou o jogador.

O zagueiro também lembrou da virada do time sobre o rival na fase de grupos da Taça Rio - 3 a 2, depois de sair perdendo por 2 a 0 - e que no domingo o Botafogo tem a vantagem do empate. Renato Chaves demonstrou ansiedade para o clássico. "Temos um grupo bom, que tem grandes jogadores, e vamos para cima do Botafogo. Vai ser um jogo bom, queremos ganhar de novo. Vamos brigar para isso", finalizou.

O Fluminense - que na última quarta-feira venceu o Liverpool, do Uruguai, pela Copa sul-americana (2 a 0), no estádio do Maracanã, no Rio -, treinou no CT Pedro Antonio, na Barra da Tijuca, nesta quinta. Nesta sexta, o grupo volta aos trabalhos de preparação para o clássico contra o Botafogo.