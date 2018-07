Renato Chaves elogia Levir e celebra nova chance de atuar no Fluminense O zagueiro Renato Chaves foi um dos mais prejudicados no Fluminense com a saída de Eduardo Baptista. Ele havia acabado de conquistar a titularidade quando o comandante da equipe foi demitido. Com o interino Marcão, voltou a figurar entre os reservas, mas a chegada de Levir Culpi lhe deu novo ânimo. Nesta quinta-feira, ele fará parte do time misto que o treinador levará para encarar o Criciúma em Juiz de Fora, pela Copa Sul-Minas-Rio.