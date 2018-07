Renato chega otimista ao Grêmio e garante: 'Quarta, o time voltará a jogar bem'

Um dos grandes ídolos da história do Grêmio como jogador, Renato Gaúcho iniciou nesta segunda-feira sua terceira passagem pelo clube como técnico. Contratado para substituir Roger Machado após uma série de maus resultados no Campeonato Brasileiro, o ex-atacante mostrou bastante otimismo e prometeu melhora imediata, já para o confronto das oitavas de final da Copa do Brasil diante do Atlético-PR, nesta quarta-feira, em Porto Alegre.

"O Grêmio tem coisas boas também, não está tudo errado. Não dá para mudar três, quatro, cinco peças, precisamos aproveitar o entrosamento. Vamos com calma. Mas quarta-feira, o time do Grêmio vai voltar a jogar bem, pode ter certeza disso. Precisamos voltar a achar o caminho das vitórias", declarou em sua apresentação. "O Grêmio vinha jogando bem, então tem todas as condições de voltar a fazê-lo."

Roger pediu demissão na última quarta, após a sexta partida consecutiva sem vitória do Grêmio. A sequência chegou a sete no domingo, com a queda em casa diante do Fluminense. E apesar do desempenho ruim recente, Renato já avisou que ligará para seu antecessor, a quem treinou quando comandou o Fluminense, para conseguir informações sobre o time gaúcho.

"Vou ligar para o Roger. A gente se fala, todos os técnicos, não é só com o Roger. E tenha certeza de que ele vai me ajudar. A gente sempre fala a verdade entre os treinadores. Então, tudo que estava acontecendo, eu vou ficar sabendo", avisou.

A péssima sequência recente fez o Grêmio sair da briga pelo G4 e cair para a segunda metade da tabela, somente na 11.ª colocação do Brasileirão, com 37 pontos. Mas Renato não quer saber de desistir da competição, e para recolocar o time gaúcho no caminho das vitórias, pediu ajuda ao torcedor.

"Estou chegando hoje, mas tenho acompanhado bastante o Grêmio. A queda de rendimento é normal, não tem nenhum clube no mundo que não tenha passado por isso. Infelizmente, apareceu em um momento ruim. Mas ainda resta uma boa parte do ano e o Grêmio tem condições de se reerguer. A coisa está ruim, mas não está péssima, como muita gente tem falado. Temos que falar menos e trabalhar bastante. Desde já, peço que o torcedor abrace mais o grupo, incentive, apoie os jogadores", comentou.

O incentivo da torcida, segundo Renato, será essencial para um grupo que precisa de confiança. "Em toda profissão que você vai para o trabalho e não tem confiança no seu chefe, você não consegue desenvolver o que sabe. No futebol, é fundamental. Fui jogador e sei que se o treinador dá confiança, você rende muito mais. Se não te dá tanta confiança, não vai render o que sabe. É hora de dar carinho para esse grupo."