Volante Renato diz que 'clássico coloca o Santos na briga pelo título'

Santos e Palmeiras acirraram a rivalidade nos últimos anos por confrontos em decisões de títulos e na próxima terça-feira, pelo Campeonato Brasileiro, vão viver outro capítulo desse encontro. O volante Renato, capitão do clube da Vila Belmiro, considera a partida no Allianz Parque a chance de se aproximar do líder na tabela, que é o próprio Palmeiras.

A distância entre os dois times é de seis pontos. O Palmeiras é o líder e o Santos, o quarto colocado. "É uma partida que coloca o Santos na briga pelo título. Já temos uma base forte na equipe titular e esses jogadores que chegaram nos fortalecem como grupo", afirmou o volante em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Em 2015 as equipes decidiram nos pênaltis os títulos do Campeonato Paulista, com vitória do Santos, e a Copa do Brasil, quando o Palmeiras levou a melhor. Os encontros acirraram a rivalidade até entre os jogadores, com postagens e provocações em redes sociais. Neste ano foram duas partidas, com dois empates pelo Estadual. Um deles, na semifinal, rendeu ao Santos a classificação para disputar o título com o Osasco Audax.

Para o Santos a partida de terça-feira traz o desafio de encontrar o líder do campeonato e dono de 100% de aproveitamento como mandante. "Vamos ter que jogar bem. Temos muita motivação, porque é um clássico. Queremos fazer o melhor dentro de campo", comentou.