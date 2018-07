Renato comanda treino e já esboça Grêmio reserva para pegar o Flamengo

Um dia depois de vencer o Ypiranga pelo Campeonato Gaúcho, o elenco do Grêmio se reapresentou nesta sexta-feira e trabalhou no CT Luiz Carvalho. Os atletas que foram titulares na estreia da temporada realizaram um trabalho de regeneração, enquanto o restante foi a campo para o treino coletivo.

A tendência é que Renato repita a escalação para encarar o Caxias neste domingo, fora de casa, no Centenário, mas a assessoria do Grêmio já adiantou que contra o Flamengo, quarta-feira que vem, pela Copa da Primeira Liga, o treinador colocará em campo um time reserva. E esta equipe foi definida nesta sexta.

Como não contava com os titulares para o coletivo, Renato já adiantou a escalação que jogará no Mané Garrincha na semana que vem. O Grêmio deverá enfrentar o Flamengo com: Bruno Grassi; Wallace Oliveira, Rafael Thyere, Bressan e Cortez; Kaio, Michel, Bolaños, Everton e Fernandinho; Jael.

Ao longo da atividade desta quinta, Fernandinho, autor do segundo gol no 2 a 0 sobre o Ypiranga, torceu o tornozelo e deixou o campo mais cedo, dando lugar a Ty. Beto da Silva trabalhou normalmente e está à disposição, enquanto Edílson e Léo Moura correram em volta do gramado e seguem fora.

Antes de duelar com o Flamengo, no entanto, o Grêmio deverá encarar o Caxias neste domingo com: Marcelo Grohe; Leonardo, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jailson, Maicon, Ramiro, Douglas e Pedro Rocha; Luan.