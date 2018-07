Renato comemora tempo para treinos físicos no Grêmio A maratona de jogos na Libertadores e no Gauchão levou diversos jogadores gremistas ao departamento médico. Agora que tem apenas o Brasileirão para pensar e uma semana de folga entre um jogo e outro, a comissão técnica do Grêmio quer aproveitar para recuperar o tempo perdido e aprimorar a forma física do elenco.