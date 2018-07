Renato confirma ausência de Grohe, mas despista sobre escalação do Grêmio O técnico Renato Gaúcho não terá o goleiro Marcelo Grohe para escalar o Grêmio nesta quinta-feira, diante do Atlético-PR, em casa, pelo Campeonato Brasileiro. Após a atividade desta terça, o próprio treinador confirmou a ausência do jogador. Isso não significa, no entanto, que tenha revelado a escalação que vai a campo.