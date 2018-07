Renato confirma escalação do Grêmio e mantém Henrique Almeida após polêmica

O técnico Renato Gaúcho confirmou nesta sexta-feira a escalação do Grêmio para o confronto diante da Chapecoense, domingo, em Porto Alegre, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o novo comandante tricolor manteve o atacante Henrique Almeida entre os titulares, apesar da polêmica da última quarta-feira na partida diante do Atlético-PR.

Na ocasião, ao ser substituído no segundo tempo diante do time paranaense, Henrique Almeida se irritou com as vaias da torcida e respondeu com um gesto obsceno. Na primeira oportunidade que teve, pediu desculpas em entrevista coletiva, mas havia a expectativa de como Renato reagiria à polêmica. E o treinador bancou seu atacante e o manteve entre os titulares.

"Ele errou e já pediu desculpas. Peço que o torcedor o apoie", comentou Renato após o treino desta sexta. "Já temos poucas opções. Não vamos abrir mão daquelas que temos. Henrique tem a chance de pagar sua dívida fazendo aquilo que a torcida gosta, que é marcar gols."

Henrique jogará porque Bolaños segue fora depois de ser submetido a cirurgia para retirada de um parafuso no seu maxilar. Além dele, Renato não terá para este fim de semana o lateral Edílson, o zagueiro Kannemann e o volante Maicon, todos suspensos. Em suas vagas, entram Ramiro, Wallace Reis e Jailson.

Desta forma, o Grêmio está definido para enfrentar a Chapecoense. A equipe entrará em campo com: Marcelo Grohe; Ramiro, Pedro Geromel, Wallace Reis e Marcelo Oliveira; Walace, Jaílson e Douglas; Pedro Rocha, Luan e Henrique Almeida.