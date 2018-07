Renato confirma Grêmio reserva para encarar o América-MG

O técnico Renato Gaúcho não quis saber de mistério para confirmar o Grêmio que vai a campo diante do América-MG no domingo, em Porto Alegre, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao contrário do que costuma fazer, o treinador anunciou a equipe na véspera e revelou que escalará os reservas, visando a decisão da Copa do Brasil.

Como o Grêmio iniciará a disputa da final da Copa do Brasil na quarta-feira, contra o Atlético-MG, no Independência, Renato preferiu não correr riscos e evitar o desgaste de seus titulares. Por isso, os jogadores que começaram em campo no empate de quinta-feira com o São Paulo estão fora.

O destaque da equipe que vai encarar o lanterna e já rebaixado América-MG é o equatoriano Miller Bolaños, de volta após servir sua seleção nas Eliminatórias. O Grêmio terá em campo: Léo; Wallace Oliveira, Fred, Wallace Reis e Iago; Kaio, Jaílson, Negueba, Miller e Guilherme; Éverton.

Apesar do foco na Copa do Brasil, o Grêmio está na oitava colocação do Brasileirão, com 50 pontos, e pode entrar no G6 se vencer o América-MG. Terminar entre os seis primeiros do campeonato seria importante para a equipe garantir uma vaga na Libertadores se não faturar o título da Copa do Brasil.

RELACIONADOS PARA O JOGO:

Goleiros: Dida e Léo

Laterais: Iago, Lucas Lovat, Wallace Oliveira e Wesley

Zagueiros: Fred, Rafael Thyere e Wallace Reis

Volantes: Arthur, Guilherme Amorim, Jaílson, Kaio e Moisés

Meias: Lincoln, Miller, Tontini e Ty

Atacantes: Batista, Éverton, Guilherme, Henrique Almeida, Negueba e Tilica