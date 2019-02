Renato confirma interesse do Grêmio e revela reunião por Tardelli

O técnico Renato Gaúcho confirmou nesta sexta-feira que o Grêmio está tentando a contratação do atacante Diego Tardelli. O comandante tricolor revelou que tem conversado com o jogador de 33 anos e que vê nele uma ótima possibilidade de reforço para o setor ofensivo.

"Falei para vocês que o grupo do Grêmio não está fechado, sempre estará aberto para grande jogadores, desde que o clube possa contratá-los. É um jogador que interessa, de alto nível. Eu, particularmente, tenho conversado muito com ele há umas três semanas. Agora, cabe ao clube e aos representantes se acertarem. Está na pauta", comentou.

Tardelli está livre no mercado desde janeiro, quando encerrou seu contrato com o Shandong Luneng, da China. Nos últimos meses, o jogador chegou a ser especulado como possível reforço de Corinthians e Atlético-MG, mas agora o Grêmio aparece como destino mais provável. Renato revelou inclusive que a diretoria tricolor se reuniria com representantes do atleta nesta sexta.

"Há dois anos estou tentando trazê-lo para o Grêmio. Há duas semanas, conversamos por telefone e ele me disse: 'Estou de volta, e como sempre te prometi, meu desejo é trabalhar com você'. Ele queria saber o que eu pensava, disse que tínhamos interesse e que faríamos de tudo para trazê-lo. Coloquei a diretoria em contato com ele e continuei conversando quase diariamente", declarou.

Se o negócio for fechado, Tardelli pode servir como uma espécie de "curinga" para o setor ofensivo gremista. "Ele joga em duas, três posições", avaliou Renato. "Onde ele jogar, não importa. Tem alto nível, já o vi atuando em várias posições. Vamos esperar que aconteça e depois conversaremos para saber onde ele gosta de jogar."