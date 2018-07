Renato Gaúcho confirma proposta a Luan, mas garante: 'Já aviso que ele não vai sair'

O técnico Renato Gaúcho confirmou nesta quarta-feira que o atacante Luan recebeu uma proposta oficial para deixar o Grêmio. A informação sobre o interesse da Sampdoria havia sido informada pouco antes pelo empresário do jogador.

A proposta, contudo, não agradou. E, segundo Renato, o atacante de 24 anos está plenamente focado para o duelo desta quinta-feira, contra o Flamengo, às 19h30, no estádio Luso-Brasileiro, pelo Campeonato Brasileiro.

"O caso do Luan eu já falei para vocês: é óbvio que as propostas vão chegar, não só pelo Luan, mas também por outros jogadores. Mas temos pessoas inteligentes dentro do clube para ver o que é melhor", afirmou Renato durante entrevista coletiva. "Estou a par de algumas situações. Mas desde já aviso que o Luan não vai sair. Se tiver de vender, vai ter de depositar mais ou menos o que o Grêmio está pensando."

Mais importante do que as propostas, segundo o treinador, é perceber que Luan está focado no Grêmio. "Volto a repetir: isto é um problema da diretoria, do presidente do clube. O importante é que o Luan está focado, focado nos jogos, no trabalho", garantiu o treinador.

"Eu tenho conversado com ele e são coisas que não entram na cabeça dele, até porque ele tem um procurador para tratar dessas coisas", acrescentou. "Se tiver de ocorrer, vai acontecer normalmente. O importante é que ele está focado no jogo de quinta-feira."

Sobre o importante duelo com o Flamengo, Renato avaliou que será um clássico entre dois favoritos ao título. "Tanto o Flamengo quanto o Grêmio têm time suficiente para (vencer) o Campeonato Brasileiro. E agora vamos nos encontrar. O Flamengo sempre teve o nosso respeito", declarou. "É um grande jogo, um grande clássico, o vice-líder (Flamengo) contra o terceiro (Grêmio). Tem tudo para ser uma grande partida."