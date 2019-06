Renato confirma que Luan continua fora do Grêmio: 'Ainda não está pronto'

Ainda não será na partida contra o Fortaleza, neste sábado, às 19 horas, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, que o atacante Luan voltará a atuar pelo Grêmio. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o técnico Renato Gaúcho confirmou a ausência do jogador e afirmou que ele ainda precisa passar confiança e mostrar que está plenamente recuperado antes de voltar a jogar.

Luan participou, nesta sexta-feira, do último treinamento antes da partida, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, mas ainda não está pronto para voltar, de acordo com Renato Gaúcho, que também revelou o desfalque do volante Michel, com dores no joelho. Ambos não viajaram com a delegação para Caxias do Sul.

"O Luan ainda não está pronto. Ele fez dois trabalhos com bola com o grupo. Não forçou muito, está voltando de lesão, de um longo tempo sem jogar. Precisa de um período maior, mais trabalhos com bola. Precisa passar confiança pra gente e pra ele mesmo, que tá totalmente recuperado", revelou o treinador.

O lateral-esquerdo Cortez ainda está na transição do departamento médico para o campo e, por isso, também é desfalque. O reserva dele, Juninho Capixaba, está suspenso e também não joga. Logo, Renato Gaúcho terá de improvisar no setor. É provável que escale Leonardo Gomes para atuar na esquerda e o veterano Léo Moura assume o posto na direita.

Com a ausência de Michel e sem Matheus Henrique, que está com a seleção brasileira olímpica (sub-23) na França para a disputa do Torneio Maurice Revello, o antigo Torneio de Toulon, o companheiro de Maicon deve ser Thaciano. Darlan e Montoya correm por fora. Na frente, ainda não se sabe se Renato Gaúcho optará por Pepê ou Diego Tardelli.

A escalação provável do Grêmio tem: Paulo Victor; Léo Moura, Pedro Geromel, Rodríguez e Leonardo; Maicon, Thaciano, Jean Pyerre, Pepê (Diego Tardelli) e Alisson; Felipe Vizeu.