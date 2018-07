Renato confirma substitutos no Grêmio contra Católica

Victor machucou o braço no último sábado, contra o Cruzeiro-RS, e ficará parado por um mês, período em que será substituído por Marcelo Grohe. O dublê de lateral e meia Lúcio, considerado uma espécie de termômetro do time, voltou a sentir uma lesão na virilha e terá de encarar duas semanas de tratamento - o volante Willian Magrão ganha a vaga no meio de campo. E o zagueiro Rodolfo, suspenso, deixa o seu lugar para Neuton.

Renato Gaúcho evitou falar dos problemas. Preferiu dar força aos reservas que entram no time. "Não vou ficar me queixando", disse, em entrevista coletiva nesta segunda-feira. "Temos que estar preparados e eu confio em cada um que vai substituir quem vinha jogando".

O treinador afirma que o grupo precisa usar o fator local para se impor. "É importante conseguir um bom resultado em casa para poder ter mais tranquilidade no Chile", reiterou.

MUDANÇA - A data do jogo da volta, quando o Grêmio será visitante, foi alterada de 3 para 4 de maio pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) por causa da final do segundo turno do Campeonato Gaúcho contra o Internacional, no Beira-Rio, que será no próximo domingo.