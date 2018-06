Renato contém euforia dos atletas, mas diz: 'Torcedor tem que tirar onda mesmo'

O técnico Renato Gaúcho pediu que a euforia pela boa fase do Grêmio fique na arquibancada. Para os jogadores falou em concentração, porque os objetivos na temporada ainda estão longes de serem alcançados.

"Nós aqui mantemos os pés no chão. Fico feliz em ver o torcedor feliz. O torcedor tem mais que aproveitar o momento do clube, tirar onda mesmo. Hoje é o Grêmio, amanhã é outro clube. Mas podem ter certeza que dos portões para dentro o discurso é outro", afirmou o treinador.

O Grêmio teve uma exibição de gala no domingo, em sua Arena, e goleou o Santos por 5 a 1 pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, o time gaúcho também vive bom momento, e ocupa a liderança do Grupo A.

"Não temos um time imbatível. Não estou comparando, mas, se as maiores equipes do mundo, como Barcelona, Real Madrid, PSG e Manchester City, têm sempre que apresentar algo mais, é lógico que também precisamos melhorar", complementou.

Com a vitória no domingo, o Grêmio subiu para a quinta colocação no Brasileiro, com sete pontos, a três de distância do líder Flamengo. O time tricolor agora tentará manter o bom momento em outra competição.

Na próxima quarta-feira, enfrentará o Goiás pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, às 19h30, na Arena. O Grêmio venceu o jogo de ida por 2 a 0 fora de casa e pode perder por até um gol que garante a classificação. Pelo Brasileirão, a equipe terá o clássico contra o Inter, sábado, às 16h.