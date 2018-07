Renato culpa inexperiência do Grêmio e pede reforços O técnico Renato Gaúcho não escondeu a decepção por ter sofrido, no último domingo, a segunda derrota seguida no Olímpico, desta vez para o Corinthians, por 2 a 1, na estreia no Brasileirão. O revés veio uma semana depois de a equipe cair nos pênaltis diante do Internacional, no segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho. Insatisfeito com os resultados, o comandante culpou a inexperiência dos seus jogadores e voltou a pedir pela contratação de reforços.