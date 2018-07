Renato dá lugar a Jadson e vira reserva no Botafogo

Aos 33 anos, Renato treinou como reserva do jovem Jadson, de 19 anos, no coletivo desta segunda-feira. No clássico contra o Vasco, vencido pelo Botafogo, o garoto atuou na lateral direita, improvisado no lugar do suspenso Lucas. Com o retorno do titular, quem sai do time é Renato.

Jadson tem apenas seis meses de profissional, mas o pouco tempo entre os mais velhos não o impede de brigar de igual para igual por uma vaga no time titular. "Acredito que foi uma temporada bastante proveitosa. Amadureci bastante. Aprendi muita coisa, ganhei muita experiência. Fui muito feliz nos jogos que fiz. Chegar aqui é difícil, mas mais difícil ainda é manter o mesmo nível", comentou.

No coletivo desta segunda, Elkeson não treinou, poupado com dores musculares. Com isso, quem ganhou espaço foi Andrezinho, que não pegou o Vasco e volta de suspensão. Os outros três meio-campistas foram Gabriel, Fellype Gabriel e Seedorf. Bruno Mendes treinou sozinho no ataque.

Lucas também de volta após cumprir suspensão no clássico e entra na lateral direita. Do outro lado do campo, o suspenso Márcio Azevedo vai dar lugar a Lima. Com isso, a provável escalação do Botafogo de Oswaldo de Oliveira é: Jefferson; Lucas, Antônio Carlos, Dória e Lima; Gabriel, Jádson, Seedorf, Andrezinho e Fellype Gabriel (Elkeson); Bruno Mendes.