Renato defende opção por Zé Roberto e Elano no banco O Grêmio de Vanderlei Luxemburgo era o time das estrelas. Mas a equipe no comando de Renato Gaúcho é do trabalho. Nesta terça-feira, o treinador justificou a sua contestada opção por manter Zé Roberto, Elano e Vargas, três dos mais caros jogadores do elenco, no banco de reservas, em detrimento a uma formação com três zagueiros e três volantes.