Renato defende trocas e vê Grêmio em crescimento

"Não canso de falar que tenho um grupo e nem sempre posso jogar com o mesmo time. O jogador precisa estar preparado. Quem entra, está dando conta do recado. Todos sabem o que precisa ser feito", afirmou.

O triunfo de sábado foi o terceiro seguido do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Por isso, Renato destacou a evolução da equipe. "Foi a terceira vitória e marcamos nove gols. O time está subindo de produção. Está todo mundo se ajudando", disse.

Com a vitória, o Grêmio chegou aos 25 pontos, na terceira colocação no Campeonato Brasileiro. Agora, porém, o time volta as suas atenções para a Copa do Brasil, pois na próxima quarta-feira vai enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, no jogo de ida das oitavas de final.