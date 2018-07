Renato deve escalar Grêmio 'misto' pelo Gaúcho O técnico Renato Gaúcho comandou treinamento do Grêmio, nesta sexta-feira, e não confirmou a escalação que enfrenta o Novo Hamburgo, domingo, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. O treinador admitiu preocupação com a Libertadores - a equipe enfrenta o Oriente Petrolero na quinta-feira -, mas não deve escalar o time B, que atuou no início do torneio estadual.