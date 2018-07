Renato deve repetir escalação do Grêmio contra o Fla

BRASÍLIA - Apesar da derrota para o Santos, o técnico Renato Gaúcho deve repetir no sábado a mesma escalação do Grêmio que mandou a campo na Vila Belmiro, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. Neste fim de semana, o adversário será o Flamengo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O treinador indicou que vai repetir o time durante o treino desta sexta-feira, em Brasília. A atividade contou com treino recreativo e um trabalho de bola parada no ataque. Assim, o Grêmio deve entrar em campo neste sábado com Dida; Bressan, Werley e Rhodolfo; Pará, Riveros, Souza, Ramiro e Alex Telles; Kleber e Barcos.

Se mantiver o mesmo time, Renato Gaúcho deve dar nova chance aos irmãos Guilherme e Matheus Biteco no decorrer da partida. Na noite de quarta, Lucas Coelho também entrou em campo contra o Santos.

Titular, o zagueiro Werley garantiu que o Grêmio já superou a derrota por 1 a 0 na Vila. E garantiu empenho contra o Flamengo. "É uma competição onde todo jogo é decisão e amanhã não será diferente. Vamos enfrentar uma equipe forte, que é concorrente direta. Temos que manter a pegada e a humildade que temos mostrado nos jogos fora de casa para que possamos fazer uma grande partida voltando para casa com três pontos", disse o defensor.