Renato deve voltar ao Santos no clássico de domingo com Palmeiras

O volante Renato deve ser a grande novidade do Santos para enfrentar o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Desfalque nos últimos oito jogos por causa de um inchaço no joelho direito, o volante de 35 anos ganhou a vaga do jovem Paulo Ricardo nos treinamentos realizados ao longo da semana e deverá ser escalado domingo, no Allianz Parque.

Renato reforça um setor considerado carente pela diretoria e pela comissão técnica. O clube negocia a contratação do volante Sandro, do Queens Park Rangers, e está perto de fechar com Fábio Braga, filho do técnico Abel Braga e que estava sem contrato após passagem pelo futebol da Romênia.

Renato deverá ser escalado ao lado de Thiago Maia - Paulo Ricardo volta para o banco de reservas. "Acho que a mudança é natural. Faz parte. O meu posicionamento continua o mesmo. Não muda nada. Principalmente na parte ofensiva. O Paulo fez um grande jogo naquela função. Tive a oportunidade de cumprimentá-lo depois do jogo. Soma bastante, porque é um jogador versátil. E se o Renato entrar, ele é um dos melhores jogadores da posição", afirmou Ricardo Oliveira.

"Renato é um cara experiente, que tem um bom passe. Com uma palavra ele consegue posicionar o companheiro do lado. É um capitão, um líder do nosso elenco. Os jogadores são responsáveis e aquele que jogar com certeza vai dar conta do recado", completou o atacante santista.