Renato divide elenco do Grêmio e mantém dúvida para estreia no Gaúcho

O técnico Renato Gaúcho já informou que utilizará uma escalação alternativa para a estreia do Grêmio no Campeonato Gaúcho, domingo, contra o Novo Hamburgo, fora de casa, para poupar os titulares neste início de temporada. Resta saber, no entanto, quem serão os atletas que vão a campo, já que o treinador segue fazendo mistério em relação à equipe.

No treino desta quarta-feira, Renato dividiu os reservas em duas equipes de 10 jogadores, enquanto o garoto Lincoln era utilizado como curinga e atuava por ambas. Ao mesmo tempo, os titulares ficaram na parte interna do CT, realizando um trabalho com foco na parte física.

De um lado, Renato escalou: Paulo Victor; Madson, Paulo Miranda e Juninho Capixaba; Thaciano, Kaio, Vico, Pepê e Alisson; Thonny Anderson. Do outro: Julio Cesar; Leonardo, Rafael Thyere, Marcelo Oliveira e Darlan; Matheus Henrique, Jean Pyerre e Marinho; André.

Enquanto estes jogadores trabalhavam no campo, Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann, Cortez, Maicon, Michel, Montoya, Luan e Everton ficaram na academia. Estes nove jogadores, o goleiro Paulo Victor e o atacante Felipe Vizeu devem compor o time titular do Grêmio no início da Libertadores.