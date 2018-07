Renato diz que Botafogo teme ataque do Fluminense O volante Renato admitiu nesta segunda-feira que está preocupado com o poder de fogo do ataque do Fluminense para a semifinal da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca - na quinta-feira. Para conter jogadores como o centroavante Fred, o jogador acredita que o Botafogo precisa pressionar o adversário.