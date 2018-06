Renato diz que empate foi 'grande resultado' para o Grêmio e justifica escalação

O técnico Renato Gaúcho reconheceu que o Grêmio não teve uma grande atuação no jogo de ida da Recopa Sul-Americana, mas ficou satisfeito com o resultado conquistado pela equipe, que empatou por 1 a 1 com o Independiente, na Argentina, na noite de quarta-feira. Ele admitiu que o time não soube aproveitar a vantagem de ter atuado com um jogador a mais, mas avaliou que a equipe está em boas condições para o duelo da próxima quarta-feira em Porto Alegre.

"Foi um grande resultado. Não soubemos aproveitar a vantagem de ter um homem a mais no primeiro tempo. Depois, a gente teve mais posse, mas eles se fecharam bem. Mas voltamos a Porto Alegre vivíssimos. A história vai ser diferente, a gente vai jogar em casa, necessitando de uma vitória simples. Pior seria se fosse uma derrota", afirmou.

O Grêmio abriu vantagem com o gol marcado por Luan aos 21 minutos do primeiro tempo e ainda viu o Independiente ficar com dez jogadores em campo com a expulsão de Gigliotti aos 27. Mas não aproveitou a situação, foi pressionado e acabou cedendo o empate com o gol contra de Cortez, aos 32. Agora, então, precisará vencer em casa para faturar a Recopa.

Na escalação para o duelo na Argentina, Renato surpreendeu ao escalar Lima, jovem formado nas divisões de base do Grêmio, ao invés de Alisson. E justificou a sua decisão pela condição física do jogador recém-contratado junto ao Cruzeiro.

"O Lima começou a partida porque no jogo contra o Brasil de Pelotas, quando coloquei o Alisson, pedi para ele fazer uma coisa e ele disse que não tinha condições, estava com a perna pesada. Resumindo: ele não estava 100%", disse.

Antes do duelo de volta com o Independiente, o Grêmio terá um compromisso pelo Campeonato Gaúcho. No sábado, às 21h30, o time vai enfrentar o Veranópolis, fora de casa, em partida válida pela oitava rodada.