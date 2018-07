Renato diz que Flamengo está mobilizado para clássico

Liberado para jogar o clássico contra o Vasco, Renato garantiu que agora está concentrado apenas na partida de domingo, no Engenhão. O meia foi suspenso na terça-feira por um jogo, em julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão contra o Botafogo, mas já cumpriu a pena. Ele reconheceu que o jogo do fim de semana é especial para o Flamengo.

"Clássico é sempre um jogo esperado, a mobilização para este jogo é grande e temos que pensar nisso. Sabemos que o torcedor vai comparecer, vai ser uma partida importante e temos que estar preparados para disputarmos um grande jogo", afirmou, confiante em uma vitória sobre o rival.

Renato disse que o grupo do Flamengo está unido e motivado para manter a boa fase sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. "O grupo sempre foi fechado, mas neste momento é importante demais se unir cada vez mais. A chegada do Vanderlei deu uma motivação a mais e agora é manter essa pegada não só para o clássico, como também para os outros sete jogos que restam", disse.