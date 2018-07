Renato diz que Flamengo precisa pensar grande O empate com o Vasco não foi bom para o Flamengo. A rodada também não ajudou. E o time da Gávea viu a distância para a zona de rebaixamento cair de cinco para quatro pontos. Mas não há tempo para descanso ou lamentações. Na quarta-feira, o desafio é contra um motivado Corinthians, no Engenhão. Os flamenguistas, porém, pensam grande, sonhando até com vaga na Copa Sul-Americana.