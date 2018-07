Renato diz que Grêmio merecia vitória no Morumbi, mas vê empate de 'bom tamanho'

Embora o Corinthians tenha voltado a abrir oito pontos de vantagem na ponta do Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Gaúcho mostrou conformismo com o empate por 1 a 1 que o vice-líder Grêmio conquistou diante do São Paulo na noite da última segunda-feira, no Morumbi, no fechamento da 16ª rodada da competição. O treinador apontou que sua equipe merecia melhor sorte pelo futebol que exibiu em campo, mas valorizou o ponto somado fora de casa.

O comandante afirmou que o Grêmio fez uma "belíssima partida" e atuou diante de um "adversário de alto nível", assim como disse apostar no sucesso de Dorival Junior no comando do time são-paulino, hoje apenas na 18ª posição do torneio, com 16 pontos entre as equipes que ocupa a zona de rebaixamento.

"O São Paulo tem um plantel muito bom, conversei com o Dorival e pela capacidade dele tenho certeza que vai tirar o São Paulo desta situação. O Grêmio teve as melhores oportunidades e merecia sair com a vitória. O adversário foi lá uma vez e conseguiu fazer o gol. Mas futebol é isso, não matamos o jogo. Está de bom tamanho", afirmou Renato Gaúcho em entrevista coletiva.

O treinador reconheceu que o ideal seria ter conquistado uma vitória, mas exaltou o bom desempenho do Grêmio nas últimas rodadas do Brasileirão, no qual agora a equipe soma 32 pontos, contra 40 do time corintiano. "Nos últimos quatro jogos o Grêmio tem três vitórias e um empate. Até para o moral da equipe foi bom. Querendo ou não, o Corinthians está oito pontos à frente, mas vamos correr atrás", completou, mantendo o otimismo na busca pelo líder nesta reta final do primeiro turno do torneio.

Antes de empatar com o São Paulo, o Grêmio venceu o Flamengo por 1 a 0, no Rio, bateu a Ponte Preta por 3 a 1, em Porto Alegre, e superou o Vitória em Salvador, também por 3 a 1, nas três rodadas anteriores da competição nacional.

O time gremista agora vai se preparar para encarar o Atlético-PR nesta quinta-feira, às 21h45, na Arena da Baixada, pelo duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida, realizada no dia 28 de junho, a equipe abriu ótima vantagem ao golear por 4 a 0, o que o permitirá avançar à semifinal até com uma derrota por 3 a 0 neste novo embate entre os clubes.

Depois da partida na capital paranaense, o Grêmio defenderá a vice-liderança do Brasileirão em duelo contra o Santos, domingo, em casa, pela 17ª rodada. Na terceira posição, com 30 pontos, o time santista vai assumir a segunda posição se conquistar uma vitória na Arena Grêmio.