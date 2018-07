Renato diz que Grêmio tem 'pontuação de Barcelona'

PORTO ALEGRE - O técnico Renato Gaúcho exaltou a arrancada do Grêmio no Campeonato Brasileiro após a vitória por 3 a 2 sobre a Portuguesa, na noite de sábado, pela 19.ª rodada, em casa. O triunfo foi o sexto do time nas sete últimas partidas da equipe na competição, o que o levou a comparar a campanha com a do Barcelona no futebol espanhol.

"O Grêmio disputou 21 pontos e ganhou 18. É pontuação de Barcelona. Não estou comparando meu time ao Barcelona, mas a pontuação. Meu grupo é incontestável. Encontramos o elenco com problemas, mas resolvemos, e, hoje, na pior das hipóteses, o Grêmio segue no G-4. É mérito nosso", disse, depois do triunfo que levou a sua equipe aos 34 pontos, na vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

Renato garantiu que não estava comparando o estilo de jogo do Grêmio ao do Barcelona e valorizou a luta do seu time. "O Grêmio não tem a qualidade de um Barcelona, mas tem a entrega. Quero ter altos e baixos e conseguir os três pontos sempre, os resultados compensam. Lá na frente, ninguém vai falar se jogou bem ou mal. Vão falar se ficou no G-4", afirmou.

O treinador gremista avisou que o zagueiro Werley, contundido, vai desfalcar o Grêmio no jogo contra o Náutico, na próxima quarta-feira, na Arena Pernambuco, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro. "O Werley está fora da viagem. O tornozelo está inchado e no avião incha ainda mais. Eu gostaria de contar com ele, mas não adianta, só vai piorar a lesão", comentou.

Werley deverá ser substituído pelo zagueiro Gabriel, assim como aconteceu contra a Portuguesa, pois Renato não pensa em mudar o esquema tático do Grêmio. "Tenho segurança no meu esquema. Não posso dizer que nunca vou mudar, mas hoje eu não pretendo fazer isso", disse.