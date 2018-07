Renato e Chiquinho desfalcam o Santos na Copa do Brasil

O volante Renato e o lateral Chiquinho são os desfalques do Santos para o jogo contra o Maringá, nesta quarta-feira, às 19h30, pela segunda fase da Copa do Brasil. Com problemas físicos, os dois não estarão no gramado da Vila Belmiro.

Renato sente dores no músculo posterior da coxa esquerda; o lateral levou uma pancada nas costas durante o empate por 1 a 1 com o Avaí, no último domingo, na estreia do Campeonato Brasileiro, e ainda sente dores.

Na tarde desta terça-feira, o técnico Marcelo Fernandes comandou o último treino antes da partida e praticamente definiu a equipe no CT Rei Pelé. Os titulares foram: Vladimir, Cicinho, David Braz, Werley e Victor Ferraz; Valencia, Leandrinho e Lucas Lima; Geuvânio, Ricardo Oliveira e Robinho. Depois da atividade tática, o treinador aperfeiçoou as jogadas de bola parada e finalizações.

Uma vitória simples classifica o Santos para a próxima fase da Copa do Brasil. O time da Vila também avança em caso de empate por 0 a 0 ou 1 a 1. Igualdade por dois gols leva o confronto para as penalidades. O time paranaense consegue a vaga em caso de triunfo ou empate por três ou mais gols.