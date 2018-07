Renato e Chiquinho são relacionados para pegar o Cruzeiro

O volante Renato e o lateral-esquerdo Chiquinho estão recuperados de lesão e foram relacionados pelo técnico Marcelo Fernandes para reforçar o Santos diante do Cruzeiro neste domingo, na Vila Belmiro, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois desfalcaram a equipe na vitória sobre o Maringá, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil. Renato estava com um incômodo na coxa esquerda e Chiquinho tinha dores nas costas. A única baixa para a partida é do volante Valencia, que foi liberado para conhecer sua filha de três meses, na Colômbia.

O Santos deve começar a partida contra o Cruzeiro com: Vladimir; Victor Ferraz, Werley, David Braz e Chiquinho; Lucas Otávio, Renato e Lucas Lima; Geuvânio, Ricardo Oliveira e Robinho.

ROBINHO 250 JOGOS

A partida terá uma importância especial para o atacante Robinho. Neste domingo, ele completará 250 jogos com a camisa do Santos. O jogador estreou no profissional no dia 24 de março de 2002, na vitória por 2 a 0 sobre o Guarani, na Vila Belmiro. De lá para cá marcou 110 gols.

O Cruzeiro é uma das equipes que Robinho mais vezes marcou: foram quatro gols. A principal vítima é o Figueirense, que já levou seis gols do atacante.

RELACIONADOS

Goleiros: Gabriel Gasparotto e Vladimir.

Laterais: Cicinho, Chiquinho e Victor Ferraz.

Zagueiros: David Braz, Paulo Ricardo e Werley.

Volantes: Leandrinho, Lucas Otávio, Renato e Thiago Maia.

Meias: Elano, Lucas Lima e Rafael Longuine

Atacantes: Gabriel, Geuvânio, Lucas Crispim, Ricardo Oliveira e Robinho.