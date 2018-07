Renato e Everton passam em exame e reforçam Santos

SANTOS - O meia Renato Abreu e o atacante Everton Costa completaram os exames médicos nesta segunda no Hcor, em São Paulo, vão assinar contratos até o fim do ano e ser anunciados oficialmente terça pelo Santos. Como estava parado desde o dia 17 de junho, quando foi mandado embora do Flamengo, Renato, que tem 35 anos, vai precisar de pelo menos duas semanas de treinamentos físicos em tempo integral para readquirir a forma. Everton está pronto para entrar no time porque embora não estivesse sendo escalado no Coritiba, vinha treinando normalmente.

O novo gerente de futebol, Zinho, assumiu na segunda-feira da semana passada e agiu rapidamente na contratação dos dois reforços. O primeiro foi Renato, que ele conhecia dos tempos em que trabalhou no Flamengo, e que vai completar o meio de campo de Arouca, Cícero e Montillo. Everton Costa foi o atacante que Zinho encontrou no restrito mercado nacional para formar a dupla de frente com Thiago Ribeiro.

Com a chegada de Renato e Everton, o Santos deixa evidenciada a opção por um time mais maduro, capaz de suportar a pressão pela sequencia de maus resultados e pelo risco de queda para a Série B, e adia o lançamento da nova geração dos Meninos da Vila.

CICINHO FORA

Claudinei Oliveira vai escolher no treino desta terça, no CT Rei Pelé, entre Galhardo e Bruno Peres quem será o substituto de Cicinho. O novo titular da lateral direita está fora do primeiro jogo contra o Grêmio pelas oitavas de final da Copa do Brasil, quarta às 19h30, na Vila Belmiro, porque já atuou pela Ponte Preta na competição. Cicinho também está fora do jogo de sábado à noite, contra o Vitória, na Vila, devido ao terceiro cartão amarelo que recebeu no empate contra o Bahia.