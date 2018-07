Renato é inscrito e deve reestrear pelo Santos diante do Goiás

SANTOS - Contratado na semana passada, o experiente volante Renato teve sua inscrição regularizada na CBF e vai reforçar o time do Santos nesta quinta-feira, diante do Goiás, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela sexta rodada do Brasileirão. E ele já ganha a vaga de titular, formando o meio-de-campo santista com Arouca, Cícero e Lucas Lima.

Renato já teve uma passagem de enorme sucesso pelo Santos entre 2000 e 2004, período em que conquistou dois títulos do Brasileirão. Depois, ficou um longo período na Espanha, onde defendeu o Sevilla, e voltou ao Brasil em 2011 para o Botafogo, clube que deixou agora para retornar à Vila Belmiro. Aos 35 anos, assinou até dezembro.

Além da reestreia de Renato, o técnico Oswaldo de Oliveira poderá contar com o retorno do lateral-direito Cicinho, que cumpriu suspensão na última rodada. E também ganhou o reforço do zagueiro Jubal, que foi liberado da seleção brasileira Sub-21 e deve ser titular diante do Goiás nesta quinta-feira, quando o Santos tenta somar mais uma vitória.

Assim, a provável escalação santista no Serra Dourada tem Aranha; Cicinho, David Braz, Jubal e Zé Carlos; Arouca, Renato, Cícero e Lucas Lima; Geuvânio e Gabriel. Até agora, o Santos somou uma vitória, três empates e uma derrota no Brasileirão.