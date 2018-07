Renato e Mattos treinam entre os titulares no Botafogo

RIO - Com o adiamento do jogo contra o Corinthians para quarta-feira, o técnico Caio Júnior ganhou dias preciosos para testar a nova formação que pretende implantar no Botafogo para o confronto com o líder do Brasileiro. Em coletivo realizado nesta quinta-feira, no CFZ, o treinador testou Renato e Marcelo Mattos entre os titulares.

Os dois formarão a dupla de volantes e Caio Júnior manteve Márcio Azevedo exercendo a função de meia esquerda, anteriormente a cargo do lesionado Everton. Lucas Zen deixou a cabeça de área e foi atuar na lateral-esquerda.

"É sempre bom estrear com vitória. A meta é essa. Estou trabalhando bastante para fazer uma boa exibição. Espero ajudar ao máximo. O time vem em uma sequência de oito jogos sem perder, o que é muito bom", disse Renato, confessando ansiedade por seu primeiro jogo pelo Alvinegro.

Mas a nova formação defensiva traz preocupações. Renato vem de longo período de inatividade e Mattos ficou algumas semanas parado. Lucas Zen faz o alerta com relação ao rápido ataque corintiano.

"O ataque deles é muito rápido. O Liedson é leve, se movimenta bastante, assim como o Willian e o Jorge Henrique. Esses jogadores e o conjunto do Corinthians vêm fazendo a diferença até agora", analisou o jovem volante.