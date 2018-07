Renato é relacionado e vai jogar todas as 38 partidas do Santos no Brasileirão

Se existe uma certeza nas escalações do Santos em 2016, ela é a presença de Renato na equipe. Após o treino deste sábado no CT Rei Pelé, o volante titular do time alvinegro apareceu na lista dos 23 atletas relacionados para a partida contra o América-MG pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, às 17h deste domingo, na Vila Belmiro.

Aos 37 anos de idade, Renato atuou em todas as 37 partidas do Santos no Brasileirão, na campanha que levou a equipe ao terceiro lugar do torneio até então, com 68 pontos. O clube já garantiu a vaga na fase de grupos da Libertadores, mas ainda almeja o vice-campeonato - está dois pontos atrás do Flamengo, que enfrenta o Atlético-PR.

Outro veterano também foi relacionado para enfrentar o América-MG, mas com clima de despedida. Elano, 35 anos, fará a sua última partida como jogador profissional, e a partir de 2017 irá integrar a comissão técnica fixa do Santos.

Entre os desfalques, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique (cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), o zagueiro Luiz Felipe (cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito) e o volante Alison (cirurgia no menisco do joelho direito).

Confira os atletas relacionados pelo Santos para a última rodada do Brasileirão:

Goleiros: João Paulo e Vanderlei;

Zagueiros: David Braz, Fabián Noguera e Lucas Veríssimo;

Laterais: Caju, Daniel Guedes, Victor Ferraz e Zeca;

Meio-campistas: Elano, Jean Mota, Léo Cittadini, Lucas Lima, Rafael Longuine, Renato, Thiago Maia, Vitor Bueno e Yuri;

Atacantes: Arthur Gomes, Joel, Jonathan Copete, Ricardo Oliveira e Rodrigão.