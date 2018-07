Renato elogia Cristian e nega arrependimento pelo planejamento do Grêmio

A goleada sobre o Sport por 5 a 0 neste sábado, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro, deixou o Grêmio a sete pontos do líder Corinthians. A distância poderia ser ainda menor se a equipe não tivesse poupado os titulares em alguns jogos da competição. Renato Gaúcho, contudo, negou qualquer arrependimento pelo seu planejamento e, em tom de brincadeira, encerrou a coletiva se aplaudindo.

"Claro que não (me arrependo). Sou um cara que tem uma personalidade muito forte. Quando erro, eu assumo. Mas aí eu pergunto para vocês: onde errei por ter colocado uma equipe diferente em alguns jogos do Campeonato Brasileiro e perdermos pontos?", questionou o treinador, citando um exemplo de quando a equipe foi ineficiente mesmo com os titulares.

"O Grêmio jogou com a equipe principal contra o Corinthians aqui. Nós amassamos e perdemos. Se tivéssemos vencido, estaríamos a um ponto deles. E quem garante que chegaríamos na semifinal da Copa do Brasil e nas quartas de final da Libertadores jogando sempre com os titulares? Não conseguiria", acrescentou.

Bem-humorado, o treinador brincou com o jornalista que o questionou sobre o arrependimento. "A tua pergunta é muito boa, mas a minha resposta é melhor que a tua pergunta. Então, vou encerrar a entrevista me aplaudindo", afirmou Renato, que realmente se aplaudiu ao fim da coletiva.

O treinador falou também sobre a chegada Cristian, que estava encostado no Corinthians. O volante será o substituto de Maicon, que foi operado e só retorna no próximo ano. "É um jogador para o grupo. Qualquer jogador que chega é para o grupo, não para ser titular. Só jogou em equipes grandes", elogiou. "Vai nos ajudar, falta só ritmo. É um jogador cascudo, como gosto de falar."