Renato elogia Douglas e promete cobrar defesa gremista As chances de gol desperdiçadas por Douglas irritaram Renato Gaúcho durante a vitória do Grêmio por 4 a 2 sobre o Cruzeiro, de Porto Alegre, no Estádio Olímpico. O treinador, porém, minimizou as falhas do meia após a partida e garantiu ter total confiança no jogador, que seguirá como titular absoluto da equipe. Além disso, cobrou a convocação de Douglas para a seleção brasileira.