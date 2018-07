Renato elogia e se diz surpreso com atuação do Grêmio em vitória

O técnico Renato Gaúcho declarou ter ficado surpreso com a atuação do Grêmio na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Mineiro, quarta-feira, em Porto Alegre, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador revelou que a inatividade da equipe era uma preocupação na retomada das competições, mas avaliou que o time se comportou bem no triunfo em seu estádio.

"Eu tinha essa preocupação, era algo normal depois de 30 e poucos dias sem jogar. Por mais que a gente tenha treinado, o jogador precisa de ritmo de jogo. Por isso, até me surpreendeu a atuação do Grêmio", afirmou Renato.

Na noite de quarta, o Grêmio dominou o Atlético-MG, ainda que tenha terminado o primeiro tempo com o placar empatado em 0 a 0. Na etapa final, porém, o time assegurou a vitória com gols marcados por Bressan e André, ambos de cabeça. E o placar poderia até ter sido mais amplo, pois Luan desperdiçou uma cobrança de pênalti na etapa final.

Renato destacou que também gostou do desempenho do Grêmio na primeira etapa, mesmo que o time não tenha conseguido transformar as chances que criou em gols. "Minha equipe teve uma grande atuação. O que faltou no primeiro tempo foi mais definição, mas aí corrigimos algumas coisas no intervalo", disse o treinador.

A vitória sobre o Atlético-MG levou o Grêmio aos 23 pontos, em quarto lugar no Brasileirão, ainda que o time possa ser ultrapassado pelo rival Internacional nesta quinta-feira. A equipe voltará a jogar no domingo, quando vai visitar o Vasco, em São Januário, pela 14ª rodada.