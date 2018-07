Renato encerra preparação com rachão e mantém mistério no Grêmio

O técnico Renato Gaúcho só divulgará a escalação do Grêmio momentos antes da partida diante do São José, neste domingo, pelo Campeonato Gaúcho. Repleto de desfalques, ele fez mistério ao longo da semana e encerrou a preparação da equipe neste sábado com um rachão na Arena, palco do jogo.

Como comandou somente um rachão, Renato não deu pistas da equipe que levará a campo no domingo. Ele já vinha optando pelo mistério nos treinos ao longo da semana, em que fechou a entrada à imprensa.

O motivo de tanto segredo é o número de desfalques do Grêmio, principalmente no setor ofensivo. Além da grave contusão de Douglas, o Grêmio perdeu recentemente os atacantes Luan, Jael, Beto da Silva e Pedro Rocha, assim como o lateral-direito Edílson, por problemas físicos.

Em meio a tantas ausências, Renato ficou sem um atacante centralizado para escalar, o que fará com que ele improvise. A tendência é que Fernandinho entre na equipe para atuar pela esquerda e Everton seja deslocado para o meio. A outra opção é escalar Léo Moura no meio de campo e adiantar Miller Bolaños, o que daria uma vaga a Leonardo na latera.

Assim, o Grêmio deve ter no domingo: Marcelo Grohe, Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jailson, Maicon, Ramiro, Bolaños e Fernandinho (Leonardo); Everton.

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros: Bruno Grassi e Marcelo Grohe

Laterais: Bruno Cortez, Leonardo, Léo Moura e Marcelo Oliveira

Zagueiros: Bressan, Pedro Geromel, Kannemann e Rafael Thyere

Meio-campistas: Arthur, Jailson, Kaio, Lincoln, Maicon, Michel e Ramiro

Atacantes: Everton, Fernandinho, Miller Bolaños e Ty Sandows