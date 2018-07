Renato encerra preparação do Grêmio e confirma reservas para esta quarta

O Grêmio vai mesmo encarar o América-MG nesta quarta-feira com uma escalação reserva. O técnico Renato Gaúcho encerrou a preparação da equipe nesta terça e confirmou que os titulares serão poupados do confronto que pode dar a classificação aos gaúchos para a próxima fase da Copa da Primeira Liga.

Nesta terça, Renato promoveu um treino recreativo pela manhã, com dois toques e em campo reduzido no CT Luiz Carvalho. Apenas os reservas participaram da atividade, e depois praticaram cobranças de faltas e de pênaltis. Enquanto isso, os titulares ficaram na academia para um trabalho físico.

Logo após a atividade, o treinador anunciou a lista de 20 relacionados e veio a confirmação da opção por escalar os reservas. Todos os 11 titulares do confronto do último domingo diante do Veranópolis, pelo Campeonato Gaúcho, ficaram de fora e serão poupados nesta quarta.

Se repetir a equipe que foi esboçada no treino de segunda-feira, Renato vai levar o Grêmio a campo diante do América-MG com: Bruno Grassi; Leonardo Gomes, Bressan, Bruno Rodrigo e Bruno Cortez; Arthur, Jaílson, Fernandinho, Everton e Gastón Fernandez; Lucas Barrios.

Os 20 nomes relacionados pelo técnico para o confronto são: Artur, Bressan, Bruno Grassi, Bruno Rodrigo, Cortez, Everton, Fernandinho, Gaston Fernandez, Jaílson, Kaio, Léo, Leonardo, Lincoln, Lucas Barrios, Lucas Lovat, Lucas Rex, Machado, Maxi Rodríguez, Ty e Wallace Oliveira.