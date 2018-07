Renato escala Grêmio com volta de Elano ao meio O técnico Renato Gaúcho comandou nesta quinta-feira um treinamento coletivo que praticamente definiu a escalação do Grêmio para o jogo deste domingo, contra o Botafogo, às 16 horas, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. A principal novidade da equipe foi a volta do meia Elano, recuperado de uma entorse no joelho direito.