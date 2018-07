Renato espera eleição para negociar um novo contrato com o Santos

O Santos fez um treino coletivo em campo reduzido, sob chuva, na tarde desta quinta-feira, em preparação para enfrentar o líder Cruzeiro, domingo, na Vila Belmiro. O volante Arouca esteve pela manhã no CT Rei Pelé, para tratar da contusão no tornozelo esquerdo, e como esta com uma amidalite não voltou à tarde para treinar. Renato segue titular.

Após o treino, o volante, cujo empréstimo termina em 31 de dezembro, deu entrevista coletiva e contou que ainda não foi procurado para renovar contrato. "Tem eleição (presidencial) em dezembro, vamos esperar as coisas acontecerem e depois vamos conversar. Vontade é grande de permanecer. Se eu ficar, vou procurar ajudar com a experiência que tenho", disse o jogador.

Aos 35 anos, ele recebe, além do salário em carteira, de cerca de R$ 80 mil, bônus por jogos disputados. Parceiro de Robinho no título brasileiro de 2002, o volante tem planos de continuar jogando por pelo menos mais dois anos.

"Sabemos que quem sofre mais é a família. Se tiver que mudar, tem a escola, mas eles acostumam. Vou procurar nesses cinco jogos ajudar a equipe dentro de campo e depois conversar", comentou.

TREINO - Na atividade da tarde, o técnico Enderson Moreira repetiu o time da véspera, com Neto no lugar de Edu Dracena (suspenso pelo terceiro cartão amarelo) e Caju na lateral esquerda, substituindo Mena, que está na seleção chilena. O time formou com Aranha; Cicinho, Neto, Bruno Uvini e Caju; Alison, Renato e Lucas Lima; Rildo, Gabriel e Robinho.