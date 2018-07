Renato esquece lesões e celebra sequência no Botafogo

RIO - O volante Renato começou a temporada como titular e com status quase de "intocável" para o técnico Oswaldo de Oliveira. Mas após uma sequência de lesões e com o bom aproveitamento da dupla formada por Marcelo Mattos e Gabriel, o jogador acabou perdendo espaço, que só recuperou diante do Grêmio, domingo passado. Ele voltará a ser titular contra o Náutico, neste sábado, e quer aproveitar essa sequência para manter a vaga.

"Estou tendo oportunidade e espero sempre ajudar. Comecei o Carioca jogando, mas tive uma lesão que me prejudicou muito. Estou feliz por não sentir dores, espero até o fim do ano não ter mais nada", declarou.

Nesta quinta-feira, o volante treinou entre os titulares, na equipe que foi formada por: Jefferson, Gilberto, Bolívar, Dória e Julio Cesar; Gabriel, Renato, Lodeiro, Seedorf e Vitinho; Rafael Marques. É essa escalação que deve entrar em campo contra o Náutico, jogo que, para Renato, será muito difícil.

"Será preciso ter atenção redobrada, encarar a partida como um clássico, um jogo valendo vaga para final. Não podemos falhar. Se der bobeira, perde o jogo e acaba fazendo falta. É ter enorme motivação e concentração muito grande para conseguir os três pontos e permanecer no G4", comentou.