Renato estende contrato com Santos até dezembro de 2017

A diretoria do Santos garantiu nesta quarta-feira a permanência de um dos seus jogadores mais experientes do elenco. O volante Renato, de 36 anos, estendeu seu vínculo até dezembro do próximo ano. O acerto anterior previa contrato somente até o fim deste ano.

"Fico feliz, honrado pela confiança da diretoria de estar renovando até 2017. Como sempre falei, é meu time do coração, que eu torço desde criança. E o mais importante é continuar trabalhando, fazendo o melhor para que eu possa dar retorno não só para o clube, mas também para o torcedor", comemorou o jogador.

Esta é a segunda passagem de Renato pelo time da Vila Belmiro. Na primeira, entre 2000 e 2004, ele se sagrou bicampeão brasileiro. Nesta nova trajetória, desde 2014, foi campeão paulista no ano passado. Ao todo, Renato acumula 302 jogos, 28 gols e três títulos conquistados.

"Quando você passa por um clube, você procura fazer história. Por todos os lugares que passei, consegui isso. Acredito que aqui foi onde eu tive a melhor fase, consegui atingir o sonho de jogar na seleção, então só tenho que agradecer a este clube e procurar até o final do contrato fazer meu melhor", declarou.

Renato deve voltar ao time no sábado, para o duelo contra o São Bento, pelas quartas de final do Paulistão. O volante desfalcou a equipe nas últimas duas partidas no Estadual porque se recuperava de uma fratura no nariz.