Renato estreia, Atlético-PR empata e segue em último O técnico Renato Gaúcho não conseguiu dar a primeira vitória ao Atlético-PR em sua estreia. Na partida entre as duas equipes que ainda não venceram no Campeonato Brasileiro, o resultado não foi diferente do que produziram até agora. Atlético e Avaí empataram por 0 a 0 na Arena da Baixada, em Curitiba, na noite deste sábado, e permaneceram na lanterna e penúltima colocação, com quatro pontos e dois pontos, respectivamente.